Около энгельсской Шумейки столкнулись четыре авто

Авария около Шумейки
Фото: Александр Уриевский
В Энгельсском районе Саратовской области сегодня, 25 мая, столкнулись четыре авто.
- По предварительным данным, около 17:00 на повороте на Шумейку столкнулись ВАЗ-2110, Matiz, Niva Chevrolet и BMW, — сообщили в ГИБДД Энгельса.
В аварии пострадал пассажир «десятки» и пассажир Matiz. Обстоятельства ДТП выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.