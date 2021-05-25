Около энгельсской Шумейки столкнулись четыре авто

Авария около Шумейки Фото: Александр Уриевский

В Энгельсском районе Саратовской области сегодня, 25 мая, столкнулись четыре авто.

- По предварительным данным, около 17:00 на повороте на Шумейку столкнулись ВАЗ-2110, Matiz, Niva Chevrolet и BMW, — сообщили в ГИБДД Энгельса.

В аварии пострадал пассажир «десятки» и пассажир Matiz. Обстоятельства ДТП выясняются.

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