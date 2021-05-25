Завершается проектирование транспортной развязки на Стрелке в Саратове

Сегодня, 25 мая, состоялось заседание рабочей группы по вопросам проектирования транспортной развязки на Стрелке в Кировском районе Саратова.

В мероприятии участвовали: первый заместитель главы администрации города Дмитрий Алексеев, в мероприятии участвовали председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев, сотрудники института «Проектмостреконструкция» и «Саратовгражданпроект», председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко и другие.

На заседании обсудили прокладку велодорожки, ее совмещение с различными узлами дорожной инфраструктуры, проектирование тротуаров с возможностью сохранения деревьев, внесение в план изменений для свободного движения по пешеходным зонам маломобильных групп.

Указанные предложения направят в институт «Проектмостреконструкция» для внесения в документы.

Сейчас проектирование развязки на Стрелке находится на завершающей стадии.

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