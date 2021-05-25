В Саратовской области на речке утонул семилетний мальчик

Сегодня, 25 мая, на реке Камелик в Перелюбском районе утонул семилетний мальчик.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ребенок был без присмотра взрослых.

Организована проверка. Выяснится, как органы местного самоуправления соблюдают требования при организации мест для купания, также будет дана оценка действиям родителей при исполнении своих обязанностей.

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