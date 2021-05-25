С новой набережной Саратова снесут 25 гаражей

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На Новой Набережной в районе улицы Вольская снос гаражей будет завершен до 28 мая. Об этом заявили в мэрии.
Демонтаж начали еще на прошлой неделе. Всего будет снесено 25 гаражей, половины из них уже нет.
На месте кроме грузовиков работает трал и гидромолот. Который разбивает бетонное основание конструкций. Владельцы гаражей строили их «на века».
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