В Ершовском районе выпал крупный град

Такое град сыпал сегодня в Ершовском районе
Жители Ершовского района сообщают о крупном граде, который выпал сегодня днем.
У многих основательно побило рассаду и молодые деревья.
В областном Гидрометцентре предупреждали о грозах, которые обрушаться на регион.
Фото из группы "Ершов" в ВК.
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Непогода накануне устроила массу проблем жителям Питерского района области. Здесь ураганный ветер срывал крыши со зданий. Града при этом не было.
К счастью, никто не пострадал.
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