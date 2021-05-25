В Ершовском районе выпал крупный град

Такое град сыпал сегодня в Ершовском районе

Жители Ершовского района сообщают о крупном граде, который выпал сегодня днем.

У многих основательно побило рассаду и молодые деревья.

В областном Гидрометцентре предупреждали о грозах, которые обрушаться на регион.

Фото из группы "Ершов" в ВК.

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Непогода накануне устроила массу проблем жителям Питерского района области. Здесь ураганный ветер срывал крыши со зданий. Града при этом не было.

К счастью, никто не пострадал.

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