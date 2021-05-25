Шувалов: В Саратовской области привито от коронавируса только 15% населения

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области люди не активно вакцинируются и пренебрегают правилами санитарной безопасности. При снижении госпитализации с коронавирусом в стационары, число заражений по-прежнему свыше ста в сутки. Уровень вакцинации в четыре раза ниже, чем необходимо. Об этом рассказал 25 мая в ходе заседаний координационного совета первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- После майских праздников в крупных городах фиксируется рост заболевания. Также мы видим продолжающиеся смертельные случаи, в Саратовской области 1044 на сегодня уже.

В некоторых регионах страны прививки уже охватили от 20 до 30% населения. Как мы слышали, необходим уровень вакцинации хотя бы в 60% от всего населения.

В Саратовской области более 15% полностью привились и 20% населения привились первым компонентом. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, - сообщил Шувалов.

По его словам, население малоактивно в вопросе прививок. При этом «идет вал ковид-нигилизма в альтернативных источниках информации».

Шувалов отметил, что направлять в стационары по плановому обслуживанию и лечению будут только при обязательном вакцинировании от коронавируса. Доступны все возможные способы вакцинирования, без привязки к месту жительства.

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