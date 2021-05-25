В лагеря Саратовской области готовы принять 65 тысяч детей

Сегодня, 25 мая, на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев обозначил задачи в рамках летней оздоровительной кампании.

- С 1 июня открываются детские оздоровительные лагеря. Таких в области 47 баз. С учетом заполняемости в 75% отдохнут свыше 65 тыс. детей, — отметил Радаев.

Он определил задачи: неукоснительное соблюдение санитарных, противопожарных и антитеррористических мер. Укомплектованность медработниками, наличие медицинских блоков. Своевременное тестирование всех сотрудников. Закрепление каждого лагеря за конкретным учреждением здравоохранения.

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