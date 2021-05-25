После нападения на двух девочек на улице Лунная проведут отлов бродячих собак

После сообщений о нападении бродячих собак на детей в администрации Саратова отреагировали и поручили МБУ "Дорстрой" разобраться в ситуации.

- Сотрудники МБУ "Дорстрой" связались с автором обращения и запланировали выезд бригады на территорию вблизи дома №43В по улице Лунная, с целью мониторинга безнадзорных собак и их отлова на 26 мая 2021 года. Адрес будет поставлен на контроль предприятия, - сообщили в "Дорстрое".

Ранее в сети появилось видео с домофона дома №43 по улице Лунная, где девочки с визгом и слезами убегают от собак. Животных отогнал входивший в подъезд мужчина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.