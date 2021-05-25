По факту спила почти 50 деревьев на Кумысной поляне в Саратове проводится проверка

На месте нашли спиленные деревья. Фото министерства природных ресурсов и экологии

Сегодня, 25 мая, прошла проверка по факту вырубки деревьев на Кумысной поляне в районе 8-й Дачной.

В выезде приняли участие представители Минприроды, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой, администрации Саратова, управления Росреестра и другие.

На месте собравшиеся нашли 44 спиленных сливы, два вяза, одну вишню и один американский клен.

Проводится проверка, есть ли у собственников земли разрешение на вырубку деревьев. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, поручение разобраться в ситуации дал губернатор Валерий Радаев после обращения инициативной группы саратовцев.

Проводится проверка. Фото министерства природных ресурсов и экологии

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