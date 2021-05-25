Свалку на Пензенской ликвидировали спустя пару часов после упоминания о жилье мэра по соседству

Для сравнения - была свалка, а теперь убрали

В Заводском районе Саратова на улице Пензенская в эти минуты закончили вывоз свалки рубероида.

Это случилось после публикаций утром 25 мая о том, что возле дома мэра Саратова уже больше года растет свалка строительного мусора.

Как сообщил анонимный автор в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», эта куча находится на Пензенской, 27.

- Она выполняет роль детской площадки (дети тут играют зимой и летом), роль пепельницы (бычки с балконов), спиленные ветки тоже сюда стаскивают (хотя должны вывозить), — сообщалось в соцсетях в посте.

Спустя несколько часов после призыва администрации Заводского района обратить внимание на ситуацию и упоминание про соседство с жильем мэра рубероид наконец вывезли.

В администрации района прокомментировали это так:

- Решением общего собрания собственников с подрядной организацией ООО "СТД-Строй" заключен договор на выполнение работ по ремонту кровли дома по указанному адресу. Согласно указанному договору уборка строительного мусора осуществляется силами подрядной организации. На данный момент проводится очистка территории, - пояснили в райадминистрации.

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