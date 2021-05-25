В центре Саратова перекроют движение

В центре Саратова сегодня вечером, 25 мая, будет закрыто движение на перекрестке улиц Горького и Сакко и Ванцетти.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там пройдет плановый ремонт.

В этом месте нельзя будет проехать с 20:00 25 мая до 08:00 26 мая.

Также не будут ходить троллейбусы №3.

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