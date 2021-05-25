Летом в Саратове начнут готовить коммуникации под скоростной трамвай

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил начать реализацию следующего этапа проекта скоростного трамвая в Саратове этим летом.

В видеообращении, которое опубликовано в социальных сетях его сторонников, он говорит, что выделены 330 млн рублей на закупку тяговой подстанции, сетевого оборудования.

- Но, если мы будем ждать, когда будут поставлены подстанции и сетевое оборудование, понятно, пройдет время. Мы потеряем июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, — отметил Володин.

Он предложил начать работы по маршруту №3 от Мирного переулка до 6-й Дачной. При этом спикер Госдумы назвал этот проект дорогостоящим — остаточная стоимость составляет почти 6 млрд рублей. Но выразил надежду, что деньги найдутся.

- А вот что касается организации работ, в этой связи хочется обратиться к мэрии города Саратова, чтобы этот проект как можно быстрее был запущен. Да, речь идет не только о прокладке трамвайных путей, речь идет не только об установке тяговых подстанций, сетевого оборудования и приобретении новых трамваев. Речь идет о выносе большого количества коммуникаций, которые сейчас находятся под трамвайными путями. На той же улице 50 лет Октября, где идет трамвай, фактически под ним проложены газопроводы — их необходимо выносить. Денежные средства на это входят в проект, составляют порядка 1,5 млрд рублей, — сообщил Володин.

Он подчеркнул, что со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы найти решения по запуску этих работ.

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