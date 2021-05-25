В Саратове откроется аллея Героев на проспекте 50 лет Октября

Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» Фото: Александр Уриевский

На проспекте 50 лет Октября в Саратове 27 мая откроется аллея Героев. На ней установят бюст героя-пограничника Андрея Бабушкина. Там уже стоят пять бюстов.

О предстоящих патриотических акциях рассказали на конференции в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

Министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина отметила, что таких инициатив много. Например, подготовка волонтеров для участия в шествии «Бессмертного полка».

Руководитель общественной организации «Часовые родины» Андрей Малышев рассказал об акциях ко Дню пограничника. Например, вышла книга об Андрее Бабушкине. Для ее написания пришлось встречаться с родственниками и жителями местности, где родился герой.

Руководитель проекта «Юные друзья пограничников — Бабушкинцы» Марина Гайдаенко отметила, что к этой теме неравнодушны не только мальчики, но и девочки. В движение «бабушкинцев» посвящают детей. В сентябре в эти ряды будут принимать детей из других городов.

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