В Татищевском районе загорелся сельский клуб

В Саратовской области загорелся сельский клуб Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области случился пожар в селе Карамышка.

- На улице Юбилейная, 25 в 14:25 загорелась кровля деревянного клуба. На место выехали три расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Оказалось, что открытого горения там нет, но тлеет стена чердака на площади 10 кв. м.

На пожаре никто не пострадал. К 14:30 его уже потушили.

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