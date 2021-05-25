В Саратове бродячие собаки напали на двух девочек

На девочек напали бродячие собаки

В Ленинском районе Саратова вчера, 24 мая, бродячие собаки напали на двух маленьких девочек.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома №43в на улице Лунная.

Момент нападения попал на камеры умного домофона. На нем видно, как две девочки, подходят к детской площадке, а затем молниеносно убегают, потому что на них мчатся две собаки. Услышав крики детей, на помощь из подъезда выбежал мужчина.

Напомним, это не первый случай нападения собак на детей в Саратове. В апреле на ребенка напал пес около городского парка.

Также было возбуждено уголовное дело о халатности чиновников администрации города. За 2020 год зарегистрировано 53 нападения на жителей Саратова, в том числе восемь раз на детей.

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