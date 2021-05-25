Гармония с природой - ключевой принцип работы хозяйства в Чернаве

После рейда посевного комплекса «Дон-651» остаются прикрытые растительными остатками аккуратные борозды с заделанными семенами зерновых и гранулами удобрений

Сколько копий было сломано в спорах о целесообразности использования в условиях зоны рискованного земледелия технологии минимальной обработки почвы, известной как No-Till! А между тем есть немало примеров успешного ее применения в Саратовской области. Пожалуй, наиболее яркий из них воплощен в работе крестьянско-фермерского хозяйства Мусаиба Агаларова из Ивантеевского района.

Местность на границе с Самарской областью, где базируется это сельхозпредприятие, географически еще далекая от юга, но солнце здесь жарит с мая по сентябрь не слабее, чем в других районах степного Заволжья. В такое время осадки посещают ее в целом нечасто, зато по несколько недель кряду свирепствуют суховеи. При порывах до 20 метров в секунду горячие ветры, рожденные в среднеазиатских пустынях, - подлинный бич. Погодные аномалии - характерное явление для природной зоны с резко-континентальным климатом, расположенной вдалеке от крупных водоемов. Защитить посевы от последствий такого рода перепадов - первоочередная задача работающих в столь непростой обстановке аграриев.

Главный агроном хозяйства Алексей Золотухин проезжает иной раз 300 километров за смену, чтобы контролировать, как справляются подчиненные с поставленной задачей

Сложная технология с простой сутью

Село Чернава, в котором действует хозяйство Агаларова, летом подобно зеленому островку среди желто-бурой бескрайней равнины. Древесная поросль, кроме той, что поднялась в речных поймах, вся рукотворная в этом краю, внешне мало отличающемся от канонической целины. Здесь получает выигрыш тот хлебороб, кому наилучшим образом удается сохранить в плодородном слое влагу, ценимую буквально на вес золота. В поисках оптимального способа противостоять влиянию засухи, ставшей в отдаленном Заволжье истинным бедствием за последнее время, Мусаиб Агаларов обратился к No-Till.

- В 2013 году вместе с фермером из Лысогорского района Владимиром Одиноковым, кто считается главным в Саратовской области авторитетом в части применения минимальной, или «нулевой», технологии, я побывал на семинаре в Днепропетровске, - рассказывает Мусаиб Тагирович. - Разобраться во всех тонкостях No-Till, с которой ознакомили организаторы форума, конечно же, нельзя с наскока. При первом впечатлении тогда тем не менее удалось оценить всю перспективность и универсальность этой технологии. Заложенный в ней принцип - как можно меньше нарушать естественную структуру земли. При всей несхожести чернозема на Украине с нашими светло-каштановыми и солонцеватыми почвами данный прием вполне оправдывает себя и здесь, и там, судя по результатам. Да, в каждой природно-климатической зоне и даже на отдельных полях специфика No-Till различается. Вооружившиеся этой инновационной технологией полностью постигнут ее, лишь отказавшись от привычных схем мышления и прежнего накопленного опыта, изменив всю философию собственного отношения к земле. Понятно, не везде приживается названная система земледелия: сделавшие попытку ее освоить руководители хозяйств нередко возвращаются к традиционной схеме производства. На мой взгляд, такой отказ вызван не столько недостатками самой технологии, сколько неверными выводами относительно причин неудачи. А мы избежали серьезных проблем на этапе внедрения No-Till в своем КФХ.

Бригада, работающая в яблоневом саду

Интенсификация производства не наносит ущерба плодородию

Смелое решение - избавиться от сельхозтехники, предназначенной для «классической» пахоты с отвалом пласта, заменив ее агрегатами, заточенными на прямой сев. Можно было оставить плацдарм к отступлению, сохранив в КФХ наделы для работы по старинке, чтобы они служили страховкой на случай провала затеи с No-Till. Однако полушаги явно не в характере Мусаиба Агаларова, привыкшего добиваться поставленных целей кратчайшим путем. Для того чтобы «нулевая» технология утвердилась в хозяйстве как надо, эту систему земледелия претворяли в жизнь настолько последовательно, что на второй план отступили даже соображения конъюнктуры рынка. Пятипольный севооборот, при котором культуры высевают равными долями вне зависимости от ожидаемого спроса на тот или иной вид продукции, выдерживается шестой сезон подряд на всех 11 тысячах гектарах в КФХ Агаларова, считая с арендованными участками в Пестравском районе Самарской области.

- Используемая схема земледелия - закон, разработанный конкретно для нас специалистами из украинской фирмы, проводившей тот семинар по No-Till, - уточняет глава базового сельхозпредприятия в Чернаве. - Научно обоснованный характер полеводства отразился в ряде результатов. Прежде всего, надо отметить, что за период применения «минимальной» технологии в хозяйстве здесь изменилась структура почвы. Земля не прилипает к рукам после дождя. Хотя она уплотняется при интенсивном таянии снега, как в текущем году, в ней остаются поры - элемент естественного биологического состояния. Таким образом, почва вентилируется и, благодаря контрасту температур в пластах, конденсируется в ее верхнем слое влага, столь необходимая на этапе развития растений. Работая по No-Till, в значительной мере мы оградили себя от воздействия засухи, можем ежегодно получать пусть и не очень высокий, зато стабильный урожай. Ранее нам удавался хороший сбор зерновых один раз за пять лет, если вовремя выпадали дожди. На полях сельхозпредприятия нет плужной подошвы, считающейся серьезным нарушением физических свойств почвы и возникающей в основном из-за движения тяжелой техники. У нас нет необходимости непрерывно утюжить поля мощными агрегатами. Тракторы класса Buhler задействованы всего-то неполный месяц, когда они работают в одной упряжке с посевными комплексами. Остальное время года машины пребывают на стоянке и, следовательно, получается двойной выигрыш - за счет экономии горючего и уменьшения износа техники, существенно подорожавшей. Что немаловажно - не держим паров, обработка которых обходится недешево, тогда как они не приносят прибыли сами по себе. Вся земля засевается, и такая интенсификация производства не приведет к истощению плодородного слоя, если четко соблюдать нормы севооборота. Все же находимся только на начальной стадии применения No-Till. Стремясь успевать за достижениями науки, пополняем свой багаж знаний. Участвуем в семинарах, выезжая в разные регионы. В свою очередь, наше предприятие не первый год выполняет функцию площадки по обмену опытом для сельхозпроизводителей из соседних районов, в том числе Самарской области. Каждое лето фермеры посещают нас, чтобы заслушать информацию по представленной технологии. В частности, коллег интересует способ возделывания озимых сортов твердой пшеницы: их выращиваем при научной поддержке профильного института в Зернограде. Всего в КФХ чуть больше 3 тысяч гектаров озимой пшеницы и 340 гектаров озимого ячменя.

Появилась возможность выращивать новые агрокультуры

Через месяц поля в хозяйстве напомнят морской простор, по которому пробегает рябь, - так колышутся на ветру колосья с налившимся зерном, прежде чем лечь под мотовила комбайнов. Пока же всходы пшеницы, будто причесанные, зеленеют геометрически правильными линиями. Яровые ее сорта особенно подвержены негативному воздействию жары, достигающей в Ивантеевском районе обычных для средней полосы России температурных значений середины лета уже к исходу майских праздников. В прошлом году затянувшийся зной повсеместно вызвал потери зерновых и масличных культур. Но на предприятии Агаларова не списали ни одного гектара посевов. Назвать рассматриваемую технологию абсолютной панацеей, разумеется, нельзя. Мусаиб Агаларов обращает внимание на два фактора - вышеупомянутые суховеи и возвратные заморозки, от которых вовсе не спастись. Однако в каком соотношении пострадали из-за погодных катаклизмов посевы, возделанные по «минималке» и по классической технологии?..

1 сентября прошлого года в селе Чернава установлен памятник первой учительнице

Результаты в КФХ Агаларова говорят сами за себя: озимой и яровой пшеницы собрано соответственно по 20 и 14 центнеров с гектара, подсолнечника - по 16,8, кукурузы - по 35 центнеров. Судя по всему, нынешние показатели в хозяйстве будут, как минимум, не хуже тех прошлогодних. «Нет смысла ругать природу, и, чтобы получать ее дары, надо приспосабливаться, делая это с любовью», - кредо Мусаиба Тагировича. Технология No-Till, собственно, строится на принципах такой гармонии.

- Поддерживаем необходимый химический и структурный баланс в почве, чередуя на конкретных участках посадку культур с различной корневой системой, - поясняет главный агроном сельхозпредприятия Алексей Золотухин. - Допустим, подсолнечник и нут обладают свойством разуплотнять почву. Также нут ценен как накопитель азота в плодородном слое земли. Совершающее пятилетний цикл перемещений с поля на поле согласно выбранной схеме севооборота, это зернобобовое растение - идеальный предшественник озимых. Повышая уровень земледелия из года в год, теперь можем выращивать новые виды коммерческих культур. В минувшем году мы набрали семян от собственных посевов для размножения твердой озимой пшеницы, из которой изготавливают высококачественные макаронные изделия. Перспективное направление - выработка товарного зерна кукурузы. В Саратовской области, правда, фактически никто не производит кукурузу для пищевой промышленности. Но почему бы не попробовать? Возможности аграриев только возрастают с No-Till - например, в смысле бинарных посевов. Заманчивая идея - на одном участке снять урожай сразу двух культур. Практика широко применяется на юге России: за счет подсеянных к основной культуре кормовых трав обогащается почва. Прогрессивная технология, о которой тут говорится, хотя и позиционируется как зарубежная, на самом деле отечественного происхождения. Опыты с «минималкой» проводили в конце XIX века. Потом она перекочевала в Западную Европу, на американский континент, в Австралию, а в нашей стране оказалась забытой. Наконец No-Till вернулась в родные пенаты, и теперь надо творчески реализовать ее.

Сушильная установка на производственной базе предприятия

Аккуратные борозды на засеянной по «минималке» ниве

Обычный трудовой день начинается у Алексея Золотухина в 5 утра. А во время посевной работа кипит в круглосуточном режиме - влага с полей быстро уходит, надо беречь каждую минуту. В такую пору главный агроном проезжает по проселочным дорогам иной раз 300 километров за смену, чтобы контролировать, как справляются подчиненные с поставленной задачей.

Нива во многих местах покрыта сеткой мелких трещин, не предвещающих легкого развития для озимых, если не грянет дождь, который ждут весной и в первой половине лета как манну небесную вне зависимости от способа землепользования. Минувшей осенью не вышел хороший задел по озимым культурам также из-за недостатка влаги. На участки их произрастания внесли подкормку в виде аммиачной селитры, что несколько выправило ситуацию. Непосредственно при севе используется для укрепления корневой системы растений до 100 килограммов минудобрений на гектар. После рейда оснащенного дисковой сеялкой комплекса «Дон-651» остаются чуть прикрытые растительными остатками аккуратные неглубокие борозды с заделанными семенами зерновых и гранулами удобрений. В 2020 году здесь приобретено два таких посевных комплекса.

- Затраты в этой фазе производства большие, на один только аммофос уходит по 3 тысячи рублей на гектар, - комментирует Золотухин. - Но подобные расходы не выйдут в минус по итогам полеводческого сезона - говорю об этом с уверенностью. По окончании посевной приступим к решению задачи защитить культурные растения от сорняков. Таковой цели служила культивация пашни, а с переходом на No-Till стали применять химическую прополку с помощью опрыскивателя серии «Туман», не проминающего почву с посевами. К слову, мы отказались от системы возделывания подсолнечника «Евролайтинг», хотя она очень эффективна в борьбе с сорняками и позволила свести к нулю в хозяйстве заболеваемость «солнечного цветка» заразихой. Причиной стало загрязнение почвы вредными элементами: при отсутствии дождей они слишком медленно разлагаются, отрицательно влияя на качество озимой пшеницы, возделываемой на тех же полях. Сокращаем по возможности объем вносимых химикатов. Экологическая безопасность продукции - одна из важнейших составляющих сельхозпредприятия инновационного типа, которым хотим стать.

В коллективе поддерживается здоровая моральная обстановка

Работа в КФХ Агаларова могла бы оказаться прекрасной школой и карьерным трамплином для молодых специалистов. В таких кадрах хозяйство, безусловно, нуждается. Отсюда направляют заявки в Саратовский аграрный университет имени Н.И. Вавилова и московскую Тимирязевку с приглашением выпускников этих учебных заведений. «Человека с квалификацией здесь ожидают достойная зарплата и масса возможностей, чтобы приложить силы и применить знания, полученные в вузе, - напоминает руководитель предприятия в Чернаве. - И хотя соискатели вакансий к нам пока не спешат, - видимо, их останавливает наше отдаленное местонахождение, - так или иначе, кадровое пополнение воспитаем. Это чисто вопрос времени».

Мусаиб Агаларов оканчивал факультет лесного хозяйства, но по приезде в Ивантеевский район в середине 80-х занялся не высадкой лесополос, а взвалил на себя функцию агронома в колхозе имени Кирова, земли которого находились в Чернаве. В 2005-м создал отдельное производство, которое стало «светом в окне» для жителей Чернавы - в те годы проблема с трудоустройством сельчан ощущалась остро. Число работающих у Агаларова в разгар сезона достигает ста человек. Здесь трудится каждый пятый из числа проживающих в поселении.

Вся работа на предприятии выстроена так, что в ее процессе исключаются нездоровая конкуренция, споры персонала по поводу индивидуального вознаграждения. Положим, комбайнеры складывают намолоченный урожай «в общий котел»: после каждого прохода из конца в конец поля разгружают бункеры своих машин независимо от степени их заполнения. Заработок им начисляется равный. Хорошая моральная обстановка в коллективе, поддерживаемая и путем таких вот унаследованных от социализма установлений, во многом обуславливает успехи, по достоинству оцененные в областном масштабе.

Чернавский сад одарит обильным урожаем

На производственной базе, которой заведует замглавы КФХ Шахлар Агаларов, три мехтока - каждый из них рассчитан на подработку не менее 200 тонн зерновых за смену. Урожайность в хозяйстве выше средних показателей по району, а в 2017 году, пока что самом плодотворном на предприятии, валовой сбор составил здесь 25 тысяч тонн. Пришлось дополнительно строить металлические ангары: теперь в распоряжении КФХ четыре хранилища. Кроме того, обзавелись второй сушилкой - английского производства. Повторяем, в этой зоне непредсказуемая погода. Если зарядит осенний дождь, влажность кукурузы доходит до 40 процентов при норме 14. В отдельные годы в обязательном порядке просушиваются не только семечки подсолнечника, а и зерновые. Контроль качества продукции, предназначенной большей частью на экспорт, выполняется в собственной лаборатории, где установлен современный анализатор для проверки основных параметров по всей линейке культур, возделываемых в хозяйстве.

Деятельность предприятия не исчерпывается полеводством. По словам Мусаиба Агаларова, вся минувшая зима прошла тут в расчетах по бизнес-плану яблоневого сада интенсивного типа. Собрать до полутора тысяч тонн яблок за сезон - цель, поставленная на ближайшие несколько лет.

Как выяснилось, ивантеевская земля может родить красивые и вкусные яблоки. Утвержден товарный знак «Чернавский сад», под которым в торговую сеть поступит сок прямого отжима, изготовленный посредством австрийского оборудования. Планируемый выпуск - 1000 литров в час. На территории базы хозяйства возводят цех, где разместятся производственная линия и четыре холодильника для хранения плодов.

Прошлой осенью заложили сад, где саженцы подвязаны на шпалерах и поэтому растут компактнее, чем на участке, обустроенном раньше. На гектаре умещаются до 3700 кустов, которые плодоносят уже на второй год после посадки. Сорта Лобо, Жигулевское, Беркутовка, Антоновка и другие. Орошение - капельным поливом. Запаса влаги хватит. Реку Чернаву, рядом с которой яблоневый сад, перегородили переливной плотиной, и тем самым поддерживается стабильный уровень, ранее поток пересыхал летом. Вода на участки подается двумя помпами. В саду, надо сказать, полностью ручной труд. Однако для занятой здесь бригады созданы необходимые условия. В помещении, выстроенном по соседству с плантацией, удобно поесть, отдохнуть, привести одежду в порядок.

Заместитель главы КФХ Шахлар Агаларов измеряет в лаборатории параметры сельхозпродукции

В комплексе с производственными задачами решаются вопросы общего благоустройства. В День знаний, 1 сентября прошлого года, около сельской школы установили памятник первой учительнице, изваянный саратовским мастером. По случаю 200-летнего юбилея села Чернава в 2019-м открыт парк «Центральный», который украсили скульптурные композиции «Хлеб всему голова» и «Семья - опора счастья». Этот уютный уголок с фонтаном, кустами ярких роз, изумрудным газоном - настоящая достопримечательность. Действительно, внешний вид поселений зависит не столько от их географических особенностей, сколько от отношения власти и руководства бизнес-структур, представленных на конкретной территории. Проживание в местности с довольно суровой природой может быть вполне комфортным, а экономические результаты, показанные здесь, и вовсе способны удивлять, если во главе всего - настоящий максималист. «Кто, если не мы?» - в таких случаях отвечает Мусаиб Агаларов.

ВРЕЗ: Мусаиб Агаларов: «В полной мере постичь технологию No-Till удастся лишь при условии отказа от привычных схем мышления и прежнего опыта. Ради этого надо изменить всю философию собственного отношения к земле».

Подписи к фото:

1). Главный агроном хозяйства Алексей Золотухин проезжает иной раз 300 километров за смену, чтобы контролировать, как справляются подчиненные с поставленной задачей.

2). После рейда посевного комплекса «Дон-651» остаются прикрытые растительными остатками аккуратные борозды с заделанными семенами зерновых и гранулами удобрений.

3). Сушильная установка на производственной базе предприятия.

4). Бригада, работающая в яблоневом саду.

5). Заместитель главы КФХ Шахлар Агаларов измеряет в лаборатории параметры сельхозпродукции.

6). 1 сентября прошлого года около школы в селе Чернава установлен памятник первой учительнице.