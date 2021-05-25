В Саратовской области отравились спиртом и умерли 190 человек

В Саратовской области за первый квартал 2021 года зарегистрировано 165 случаев отравления спиртосодержащей продукцией пищевого и не пищевого назначения. 97 человек умерли.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, это на 16,4% меньше, чем за тот же период 2002 года, когда 116 отравлений из 179 закончились летально.

Этиловым спиртом с начала года отравились 157 человек, 93 — умерли. В 2020 году за тот же период умерли 112 человек.

Четыре человека отравились суррогатами алкоголя, никто не умер.

Спиртосодержащими жидкостями не пищевого назначения отравились четыре человека. Все они скончались.

Чаще всего люди травятся этиловым спиртом — 95,1% от всех случаев отравления спиртосодержащими жидкостями.

Среди пострадавших 79,3% мужчин, 20,7% — женщины.

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