СУ СКР: Избитый в Саратове мужчина умер от удушья, тело облили бензином и подожгли

Кадр из видео следственных действий Фото: СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области раскрыл детали убийства, которое произошло 17 мая 2021 года. Напомним, обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий 19 мая на окраине Саратова.

17 мая 56-летний мужчина пришел к приятелю в дом на 1-м Ремонтном проезде, в районе Сенного рынка.

Там уже находился их 42-летний общий знакомый. Втроем они выпили, а потом гости поссорились, вышли за калитку дома, и старший из них избил 42-летнего. Потом уже во дворе дома, после очередного удара по лицу, мужчина ударился головой о стекло в окне и разбил его, порезавшись осколками, и остался лежать на земле.

Остальные собутыльники ушли спать и только утром обнаружили, что их 42-летний приятель скончался. Вечером 18 мая на автомобиле владельца дома они вывезли тело в посадки на окраине микрорайона Солнечный-2, облили его бензином и подожгли.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 42-летнего мужчины стал перелом подъязычной кости и развившаяся на этом фоне асфиксия. В ходе допроса 56-летний подозреваемый дал показания обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялся в содеянном, — уточнили в региональном СУ СКР.

Следователи собираются дать оценку действиям хозяина жилища, где было совершено преступление. Расследование уголовного дела продолжается.