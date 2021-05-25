Агрессивный житель Саратовской области покусал полицейского

В Саратовской области осудили 36-летнего жителя Лысогорского района за применение насилия к представителю власти при исполнении.

- Вечером 10 апреля пьяный мужчина в квартире своей знакомой в Лысых Горах начал материться на нее и вести себя агрессивно. Она вызвала полицию. Те попытались угомонить гражданина, но он оказал сопротивление, ударил одного из сотрудников по лицу, а затем укусил за ногу до крови, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Впоследствии свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Суд приговорил его к шести месяцам условно с аналогичным испытательным сроком.

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