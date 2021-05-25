Из-за урагана в Саратовской области может упасть многометровая труба котельной

Многометровая труба котельной грозит упасть. Фото из Инстаграм Александра Соловьева

В Питерском районе из-за ночного урагана может упасть огромная металлическая труба котельной.

Ураган в Питерском районе сорвал крыши. Фото из Инстаграм Александра Соловьева

Как сообщил зампред правительства Саратовской области Александр Соловьев в своем Инстаграме, труба не действующая, но ее нужно демонтировать.

Шквалистый ветер сорвал кровлю Питерской центральной районной больницы над помещением пищеблока площадью 300 кв. м. С терапевтического корпуса сорвало шесть листов профиля, с торцевой стороны здания сорвался элемент крыши. Пострадал также один жилой дом.

С районной больницы слетела кровля. Фото из Инстаграм Александра Соловьева

В районе проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям. Работают спасатели и сотрудники администрации.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять оперативные меры по восстановлению учреждений.

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