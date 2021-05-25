Четверо человек в Саратовской области скончались от коронавируса

В Саратовской области четыре человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало трех мужчин и женщины в возрасте от 62 до 84 лет.

Отметим, что на сегодняшний день общее число заболевших в регионе составляет 62044 человека, выздоровели с начала эпидемии 58347 пациентов, за сутки 232.

Всего новая инфекция унесла жизнь 1044 жителей области.

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