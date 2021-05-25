В Саратове эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

В Ленинском районе Саратова вчера днем, 24 мая, эвакуировали коррекционную школу №4 из-за письма на электронную почту о готовящемся взрыве.

- Вызов на Загороднева, 19 поступил в 13:05. Специалисты выехали, вывели учащихся, проверили здание на наличие людей. Бомбу не нашли, — сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения.

Также на месте работали полицейские и кинологи.

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