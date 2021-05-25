Неподалеку от дома мэра Саратова куча рубероида стала мусоркой и местом для игр детей

Фото из соцсетей

В Заводском районе Саратова местные жители пожаловались на гору рубероида с крыши, которую не могут убрать уже больше года.

Как сообщил анонимный автор в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», эта куча находится на Пензенской, 27.

- Она выполняет роль детской площадки (дети тут играют зимой и летом), роль пепельницы (бычки с балконов), спиленные ветки тоже сюда стаскивают (хотя должны вывозить), — говорится в посте.

Фото из соцсетей

Авторы задаются вопросом, почему управляющая компания не задумывается о последствиях хранения легко воспламеняющихся материалов вблизи жилого многоквартирного дома и детской площадки.

Стоит отметить, что неподалеку, на этой же улице, живет мэр Саратова Михаил Исаев. Но это, видимо, не сильно помогает в уборке рубероида с местности. Авторы поста просят администрацию Заводского района обратить внимание на эту ситуацию.

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