Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в Марксе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 58-летнего мужчины в Марксе. Об этом сообщили в региональном СК.

Как сообщалось ранее, 23 мая местный житель обнаружил на обочине у Мельничного проезда труп гражданина и сообщил об этом в полицию.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть мужчины наступила вследствие резаных ран шеи и лица, массивной кровопотери.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина и 43-летняя женщина. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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