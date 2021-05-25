Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в Марксе

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 58-летнего мужчины в Марксе. Об этом сообщили в региональном СК.
Как сообщалось ранее, 23 мая местный житель обнаружил на обочине у Мельничного проезда труп гражданина и сообщил об этом в полицию.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть мужчины наступила вследствие резаных ран шеи и лица, массивной кровопотери.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина и 43-летняя женщина. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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