Глава муниципального образования в Ртищевском районе незаконно начислял себе материальную помощь

В Ртищевском районе Саратовской области главу администрации одного из местных муниципальных образований заподозрили в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения. Уголовное дело возбуждено следователями СКР по материалам проверки, проведенной прокуратурой района.

По данным следствия, глава незаконно выписал распоряжения о выплате себе материальной помощи в размере более двух должностных окладов за счет средств фонда оплаты труда. Таким образом руководитель МО незаконно получил 19,7 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.