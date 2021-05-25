Ураганный ветер в Саратовской области повредил крыши больницы и школы

В Питерском районе Саратовской области сегодня ночью, 25 мая, прошел ураганный ветер.

- Пострадавших нет. Но частично повреждены кровли пищеблока районной больницы, ДК села Моршанка и школы села Козловка, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства Саратовской области.

Губернатор Валерий Радаев поручил зампреду Роману Грибову вместе с профильными министерствами выехать на место для оценки нанесенного ущерба и принятия оперативных мер по восстановлению учреждений.

Также поручено оказать помощь местным жителям — поступило одно обращение о повреждении крыши постройки.

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