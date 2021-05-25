Общественница бьет тревогу по поводу сноса дубов в горпарке Саратова

Горпарк Саратова Фото: Екатерина Семенова

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области оказалось не против сноса дубов в городском парке Саратова.

В Минприроды уточнили, что ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Саратовской области по заявке арендатора горпарка была проведена инструментальная диагностика деревьев с помощью томографа. Выяснилось, что девять деревьев породы Дуб черешчатый аварийные, а 17 — сильно ослаблены. В доказательство представлены томограммы деревьев.

- Учитывая аварийное состояние указанных дубов, министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области не возражает против их сноса, — отметили чиновники.

Томограммы деревьев в горпарке Саратова. Фото министерства природных ресурсов и экологии

Общественница Ольга Пицунова назвала происходящее «театром абсурда».

- Парк у нас «Особо охраняемая природная территория» (ООПТ) и охраняются в нём именно дубы! Причем не какие-то там дубы «вообще», а именно те самые старинные, которые и объявляют «аварийными»! И никакие свежие посадки, даже крупномеров, этот ущерб восполнить, увы, не смогут… По сути, убивается вся ценность этого памятника природы — вековой дубовой рощи! — отметила Ольга на своей странице в социальной сети.

Она посоветовала чиновника думать о снижении нагрузки на природу парка, а не о вырубке деревьев. Общественница заявила, что в мировой практике подобные объекты сохраняют, лечат и укрепляют «до последнего зеленого листа». А при угрозе падения — ограничивают доступ, ставят защитные конструкции для сокращения ущерба от падения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.