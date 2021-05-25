Завтра балашовцы проведут сутки без воды

С 23:00 25 мая ровно на сутки балашовцы останутся без воды. Об этом сообщили в районной администрации.

Отключение проводят из-за ремонтных и профилактических работ на сетях.

Горожан просят отнестись с пониманием и запастись водой заранее.

Учреждение «Городское ЖКХ» (водоканал) уведомляет вас о плановой остановке водозаборных сооружений с 23:00 часов 25 мая 2021 года до 23:00 часов 26 мая 2021 года. В плане предусмотрены ремонтные и профилактические работы на водопроводно-канализационных сетях, насосно-фильтровальной станции и прочих объектах предприятия. По окончании работ будет проведено гиперхлорирование водопроводных сетей. Просим горожан сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.