Бывший первый заммэра Саратова избран главой Балаковского района

Сергей Грачев
В администрации Балаково 25 мая состоялось заседание Собрания Балаковского муниципального района по выборам нового главы.
Рассмотрены две кандидатуры чиновника администрации Сергея Ступака и и.о. главы Сергея Грачева. Они ранее были представлены конкурсной комиссией.
Депутаты заслушали выступления кандидатов, а затем проголосовали. Единогласно главой района был избран Сергей Грачев.
Он уже принял присягу.
Напомним, Сергей Грачев перешел на должность и.о.главы района с поста первого заместителя мэра Саратова.
Пост главы Балаковского района оказался свободен после перехода Александра Соловьева на должность зампреда областного правительства.
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