Бывший первый заммэра Саратова избран главой Балаковского района

Сергей Грачев

В администрации Балаково 25 мая состоялось заседание Собрания Балаковского муниципального района по выборам нового главы.

Рассмотрены две кандидатуры чиновника администрации Сергея Ступака и и.о. главы Сергея Грачева. Они ранее были представлены конкурсной комиссией.

Депутаты заслушали выступления кандидатов, а затем проголосовали. Единогласно главой района был избран Сергей Грачев.

Он уже принял присягу.

Напомним, Сергей Грачев перешел на должность и.о.главы района с поста первого заместителя мэра Саратова.

Пост главы Балаковского района оказался свободен после перехода Александра Соловьева на должность зампреда областного правительства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.