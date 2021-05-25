За сутки саратовцы перевели мошенникам 2,3 млн рублей

В Саратове за сутки в полицию поступило восемь обращений о мошенничестве на общую сумму в 2 млн 359 тыс. рублей.

Самый вопиющий случай произошел с жителем поселка Солнечный, который перевел мошенникам 1 млн 833 тыс. рублей.

Как рассказал 74-летний пенсионер в полиции, все началось со звонка по мобильному телефону. Неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил мужчине, что зафиксирована попытка взлома его банковского счета. И дальше «по классике» — чтобы предотвратить хищение денег, собеседник предложил снять все имеющиеся сбережения и перевести на «безопасные» счета. Так мужчина своими руками передал аферистам почти 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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