На Колотилова в Энгельсе случился пожар в двухкомнатной квартире

Пожар в квартире на улице Колотилова Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера, 24 мая, сгорела двухкомнатная квартира.

- Пожар на последнем этаже пятиэтажки на улице Колотилова случился днем. Сигнал поступил в 15:12, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

На место возгорания выехали три расчета. Площадь пожара составила 13 кв. м. Он начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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