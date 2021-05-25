Такси в Саратове проехало по мемориальному комплексу на Соколовой горе

В социальных сетях опубликовано короткое видео, на котором запечатлен автомобиль одной из службы такси, проезжающий по пешеходной зоне мемориального комплекса «Журавли» на Соколовой горе.

Некоторые комментаторы предположили, что это своеобразная рекламная акция таксистов.

Но в любом случае такие катания по мемориальному комплексу в пешеходной зоне вызвали неодобрительную реакцию горожан.

К ГИБДД обращаются с предложениями найти и строго наказать автохама.

Надо отметить, что перед въездом на территорию комплекса, где также находится Музей боевой и трудовой славы, стоит пункт охраны.

В УГИБДД Саратова сообщили, что начали по этому поводу проверку.

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