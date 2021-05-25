В Саратове сгорел дом на проспекте 50 лет Октября

В Саратове сегодня ночью, 25 мая, случился пожар в доме на двух хозяев на проспекте 50 лет Октября в Кировском районе.

- В 01:50 поступил сигнал о возгорании. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 66 кв. м. Предполагается, что дом загорелся из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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