В Саратовской области коронавирусом заразились 115 человек, а выздоровели — 232

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 115 человек, а выздоровели — 232.

Всего на 25 мая выявлено 62 044 случая COVID-19, 58 347 человек из них — вылечились.

Больше всего новых случаев в Саратове — 39, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 7, Вольском — 6 и других.

Среди зараженных у 37 человек пневмония.

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