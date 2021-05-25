В Энгельсе Logan врезался в столб

ДТП на улице Марины Расковой в Энгельсе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе вчера вечером, 24 мая, случилось ДТП на улице Марины Расковой.

- В 23:10 у дома №8а 25-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадала 19-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с травмами.

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