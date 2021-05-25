В Саратове мальчик попал под колеса Honda

В Кировском районе Саратова вчера днем, 24 мая, случилось ДТП.

- В 12:15 напротив Зарубина, 125/135 десятилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и был сбит Honda. За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами.

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