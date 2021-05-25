Радаев раскритиковал ремонт набережной в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он раскритиковал работы по реконструкции старой части набережной Космонавтов.

- Все ярусы разворочены, и ничего не делается. О людях думали? Где им отдыхать, гулять с детьми, спускаться к воде в жаркую погоду? Эти работы нужно вести поэтапно, — подчеркнул Радаев.

Он заявил, что профильное министерство обязано контролировать качество и сроки исполнения.

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