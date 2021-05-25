В селе под Хвалынском мужчина зверски забил приятеля из-за детских обид

Мужчина признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе 37-летнего ранее судимого мужчину вновь отдали под суд. На этот раз — за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину гражданин признал.

По версии следствия, 28 февраля он гостил у 41-летнего жителя поселка Алексеевский вместе с компанией друзей. Ночью мужчина вдруг припомнил детские обиды и несколько раз ударил хозяина бутылкой по голове, а потом принялся избивать его руками и ногами.

Эксперты насчитали впоследствии не менее 198 ударов.

Гость бил хозяина руками и ногами Фото: СУ СКР по Саратовской области

Кроме того, он выплеснул на голову потерпевшего кипяток из чайника. А после этого ушел вместе с остальными собутыльниками. Потерпевший вскоре скончался, его тело нашел пришедший днем знакомый.

Сейчас обвиняемый находится под арестом и ждет суда.

Сейчас обвиняемый находится под арестом Фото: СУ СКР по Саратовской области

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