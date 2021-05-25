Мужчину и женщину заподозрили в убийстве в Марксе

В Марксе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 58-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен 23 мая на обочине дороги по Мельничному проезду.

Экспертиза установила, что причиной смерти стали резаные раны шеи и лица, большая потеря крови.

Под подозрение попали 39-летний мужчина и 43-летняя женщина, решается вопрос о мере пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.