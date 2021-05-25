Строитель увидел с высоты труп на улице Блинова

Тело увидел строитель с верхних этажей дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова найден труп 45-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело увидел рабочий с верхних этажей строящегося дома на улице Блинова.
На место выезжали следователи СК. Было установлено, что погибший — приезжий из Балашова. Повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле не выявлено.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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