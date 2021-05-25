Строитель увидел с высоты труп на улице Блинова

Тело увидел строитель с верхних этажей дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова найден труп 45-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело увидел рабочий с верхних этажей строящегося дома на улице Блинова.

На место выезжали следователи СК. Было установлено, что погибший — приезжий из Балашова. Повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле не выявлено.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.