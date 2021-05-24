В Саратовской области стали меньше умирать от ВИЧ и СПИДа

В Саратовской области отмечается снижение показателя смертности от ВИЧ-инфекции (в 2020 г. он составил 9,46 случаев на 100 тыс. населения; 2019 г. – 14,28) и снижение показателя смертности от СПИДа (0,7 на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза ниже показателя 2019 года - 1,27). Об этом рассказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Саратовской области Алексей Данилов на научно-практической конференции «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в ПФО» в Уфе.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией COVID–19, медицинская помощь ВИЧ-инфицированным пациентам в Саратовской области в 2020 году оказывалась в полном объеме, пациенты обеспечивались лекарственными препаратами на 4-6 месяцев, не допускалось снижение темпов лабораторного обследования как пациентов, так и населения области.