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Общество24 мая 2021 16:13

В больницы и детсады в Саратове воду будут подвозить цистернами

Значительная часть города 26 мая останется без воды
Источник:kp.ru
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В мэрии Саратова сегодня, 24 мая обсудили грядущее масштабное отключение воды на сутки, которое затронет четыре района города.

Обсудили необходимость обеспечить холодной водой социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детские учреждения и больницы со стационарами. Решено в случае необходимости привлекать автоцистерны сторонних организаций.

Жителям придется сделать достаточные запасы воды, так как ее подвоз в первую очередь будет вестись для учреждений социальной сферы, а не для всего населения.