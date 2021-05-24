В больницы и детсады в Саратове воду будут подвозить цистернами

В мэрии Саратова сегодня, 24 мая обсудили грядущее масштабное отключение воды на сутки, которое затронет четыре района города.

Обсудили необходимость обеспечить холодной водой социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, в том числе детские учреждения и больницы со стационарами. Решено в случае необходимости привлекать автоцистерны сторонних организаций.

Жителям придется сделать достаточные запасы воды, так как ее подвоз в первую очередь будет вестись для учреждений социальной сферы, а не для всего населения.