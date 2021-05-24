За минувшие выходные в Саратовской области зафиксировано 10 лесных пожаров

В Саратовской области с 21 по 23 мая система ИСДМ-Рослесхоз зафиксировала 10 термоточек на площади 83 гектара.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды, наибольшая их площадь зафиксирована в Перелюбском районе — 8 гектаров, Балаковском — 5 гектаров, Питерском — 56 гектаров.

В Вольском районе лесной пожар охватил площадь 0,3 гектара. Его тушили 14 человек и две единицы техники лесопожарных формирований, четыре человека и две единицы техники иных организаций.

Для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров установлено 13 видеокамер в лесах области. До 2024 собираются установить 45 камер.

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