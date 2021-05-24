Подростка из Саратова посадили на три года за попытку продать наркотики

В Кировском районе Саратова осудили 17-летнего парня за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере на территории Энгельса.

Парень решил подзаработать и не нашел способа лучше, чем раскладывать закладки. Его поймали полицейские возле одного из домов по улице Жуковского 25 января 2021 года.

- В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 38,2 грамма синтетического наркотика, расфасованное в 80 свертков, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Свою вину юноша признал. Суд отправил его в воспитательную колонию на три года.

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