Полицейский из антикоррупционного отдела в Саратове попался на взятке в 300 тысяч рублей

В Саратове осудили бывшего сотрудника полиции за получение должностным лицом взятки в крупном размере.

- В июне 2020 года к оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области обратился знакомый и рассказал, что на него и его приятеля проводится проверка и попросил узнать о ее обстоятельствах. Правоохранитель сказал, что может повлиять на должностных лиц и содействовать отказу в возбуждении уголовного дела за 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Мужчина согласился на эти условия и 7 июля в салоне автомобиля на улице Мичурина передал всю сумму.

Оперуполномоченного из антикоррупционного отдела поймали за руку ФСБшники и сотрудники отдела собственной безопасности областного главка.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, штрафу 900 тыс. рублей с конфискацией самой взятки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.