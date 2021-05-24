В Энгельсе молодого парня придавил контейнер

Парня придавил контейнер Фото: Саратовская областная служба спасения

На улице Петровская, 90 в Энгельсе 21-летнего парня придавил ролл-контейнер.

Как сообщили «КП-Саратов» в обласпасе, спасатели оказали ему первую помощь и перенесли в карету скорой помощи для госпитализации. Он в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.