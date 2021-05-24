Осужденный в колонии в Энгельсе плеснул в лицо охранника кипяток

В Саратове будут судить 26-летнего рецидивиста, обвиняемого в двух эпизодах применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности.

- По данным следствия, вечером 4 мая в саратовском СИЗО №1 сотрудник проводил осужденного в санчасть для проведения медицинских процедур. После этого мужчина сам вышел из медкабинета, стал гулять по коридору и разговаривать с другими осужденными и арестованными, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Дежурный по следственному изолятору потребовал от осужденного, чтобы он отправился в колонию, но тот его не послушал, а стал материться в адрес персонала учреждения. Двое сотрудников попытались угомонить злоумышленника, но он ударил одного ногой по ноге.

Потом мужчину перевели в колонию №2 в Энгельсе для отбытия срока за похищение людей, вымогательство и незаконный оборот наркотических средств. Вечером 17 декабря он вскипятил кружку воды и подозвал инспектора, постучав в дверь. Когда сотрудник был рядом, он плеснул ему в лицо кипяток.

Свою вину преступник не признает. Однако доказательств его вины хватает. Дело направлено в суд.

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