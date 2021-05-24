Стало известно, сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Саратовской области

В Саратовской областной думе сегодня, 24 мая, проходит совещание по вопросу организации детского отдыха.

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина рассказала о средней стоимости путевки в лагеря. Она составила 18 тыс. рублей за 21-дневную смену.

Также озвучено, что лагеря будут заполняться всего на 75% из-за коронавируса. Всего в области будет работать 711 таких учреждений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.