Стало известно, сколько стоит отправить ребенка в лагерь в Саратовской области

В Саратовской областной думе сегодня, 24 мая, проходит совещание по вопросу организации детского отдыха.
Заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина рассказала о средней стоимости путевки в лагеря. Она составила 18 тыс. рублей за 21-дневную смену.
Также озвучено, что лагеря будут заполняться всего на 75% из-за коронавируса. Всего в области будет работать 711 таких учреждений.
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