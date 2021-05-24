Саратовцы пожаловались губернатору на вырубку деревьев

Инициативная группа жителей Саратова пожаловалась на вырубку деревьев на 8-й Дачной.
Как сообщили в правительственном телеграм-канале, обращение поступило в адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Он дал поручение зампреду Роману Ковальскому оперативно разобраться в сложившейся ситуации.
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