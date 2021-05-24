Саратовцы могут записаться на прививку от коронавируса по номеру 122

Записаться на прививку от коронавируса можно по номеру 122 Фото: Ольга Симонова

Жители Саратовской области теперь могут записаться на вакцинацию от коронавируса по номеру 122.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве цифрового развития и связи, такую технологию ввели только в Саратовской и Костромской областях.

Функция записи будет доступна по 31 мая. Оператору нужно будет продиктовать данные СНИЛС и полис ОМС.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» работает в регионе с 26 ноября 2020 года. За этот период на нее поступило почти 24 тыс. обращений. По поводу ПЦР-исследования от COVID-19 звонили 4,76 тыс. человек, записаться на вакцинацию — 1,7 тыс., для вызова врача — 1,55 тыс., консультации врача – 1,36 тыс. Но больше всего — 55% — 14,53 тыс. человек обращались, чтобы получить справочную информацию.

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